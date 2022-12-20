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Под стенами СИЗО-2 Уссурийска задержан местный житель

Под стенами СИЗО-2 Уссурийска задержан местный житель

Охрана следственного изолятора № 2 Уссурийска задержала местного жителя, который пытался перебросить сотовые телефоны с флэш-картами через стену учреждения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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