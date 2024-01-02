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Педри хотел бы видеть в «Барсе» Холанда: «Он киборг и много забивает. А Левандовски не может играть до 60»

Педри хотел бы видеть в «Барсе» Холанда: «Он киборг и много забивает. А Левандовски не может играть до 60»

«В «Барсу» я бы взял Холанда. Он киборг. Он много забивает. А Левандовски не может играть до 60 лет. Хулиан Альварес тоже играет очень хорошо.

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