Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Для гостей подготовят выступления более 100 лекторов и экспертов В Москве в конце июня в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль «День молодежи», где планируются выступления лекторов, образовательные мероприятия, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и другие активности.
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