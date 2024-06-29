Супермодель Ирину Шейк осудили за фото с радужным флагом

Супермодель Ирину Шейк осудили за фотографии с радужным флагом. Комментарии появились в Instagram. Ирина Шейк опубликовала снимки, где была запечатлена в синем облегающем платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии