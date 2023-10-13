Сборная Англии перед встречей с итальянцами обыграла Австралию в товарищеском матче

Англичане добились победы с минимальным преимуществом – 1:0. Матч проходил на стадионе «Уэмбли». Единственный гол во втором тайме забил нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс с паса Джека Грилиша из «Манчестер Сити».
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