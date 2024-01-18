Уголовное дело против главы узбекской диаспоры в Москве за омерзительную «шутку» о российских воинах

Галина Друзина Выслать всех мигрантов с семьями с диаспорами, здесь их никто не держит, лишить гражданства и пусть убираются в свои аулы и кишлаки.

Валерий Бирюков Я с ним полностью согласен: слово "русский" очень часто упоминается в СМИ. Нужно исправлять ситуацию и чаще, а лучше ежедневно, упоминать узбеков: узбек такой-то выслан из России; узбек такой-то с семьёй выслан из России; банда узбеков осуждена на 10...20 лет; диаспора узбеков выслана на историческую родину... И так далее. Давайте порадуем нашего ни разу уважаемого Баратова. А заодно и разберёмся с "Яблоком" выкормышем пиндосов.