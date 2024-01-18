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Уголовное дело против главы узбекской диаспоры в Москве за омерзительную «шутку» о российских воинах

Уголовное дело против главы узбекской диаспоры в Москве за омерзительную «шутку» о российских воинах

В России растёт в геометрической прогрессии число гастарбайтеров из Узбекистана.Тем временем наблюдательные люди нашли на странице главы узбекского землячества в "Одноклассниках" гнусный мем на тему спецоперации и цен на яйца.

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Комментарии
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Галина Друзина
Выслать всех мигрантов с семьями с диаспорами, здесь их никто не держит, лишить гражданства и пусть убираются в свои аулы и кишлаки.
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17 час.
Валерий Бирюков
Я с ним полностью согласен: слово &quot;русский&quot; очень часто упоминается в СМИ. Нужно исправлять ситуацию и чаще, а лучше ежедневно, упоминать узбеков: узбек такой-то выслан из России; узбек такой-то с семьёй выслан из России; банда узбеков осуждена на 10...20 лет; диаспора узбеков выслана на историческую родину... И так далее. Давайте порадуем нашего ни разу уважаемого Баратова. А заодно и разберёмся с &quot;Яблоком&quot; выкормышем пиндосов.
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14 час.
Natalija Osminina
&quot;начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в России&quot; - и правда, незачем им интегрироваться. У них есть своя  родина.  Вперед и с песней! Или, вернее назад до кишлака.
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10 час.

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