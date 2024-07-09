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«Водник» завершил тренировочный сбор в «Малиновке»

Тренировочный сбор, который проходил на базе спортивно-туристического комплекса в Устьянском округе, завершился 6 июляТренировочный сбор, который проходил на базе спортивно-туристического комплекса в Устьянском округе, завершился 6 июля— В ходе тренировочного сбора проводилась работа по специальной физической подготовке, а также игровые и технические тренировки.

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