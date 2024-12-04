Такер Карлсон: интервью с главой МИД РФ Лавровым будет опубликовано в ближайшее время

Американский журналист прилетел в Москву Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время в социальной сети X.
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