Требования Indiana Jones and the Great Circle сногсшибательны

Выходящая 9 декабря Indiana Jones and the Great Circle - это новейшая видеоигра про Индиану Джонса, но, в отличие от прошлых игр, в ней используется новейший движок id Tech 7 (на котором также вышла Doom Eternal), а разработкой занимается Machine Games, известная по современному Wolfenstein.