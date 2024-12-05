Требования Indiana Jones and the Great Circle сногсшибательны

Выходящая 9 декабря Indiana Jones and the Great Circle - это новейшая видеоигра про Индиану Джонса, но, в отличие от прошлых игр, в ней используется новейший движок id Tech 7 (на котором также вышла Doom Eternal), а разработкой занимается Machine Games, известная по современному Wolfenstein.
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