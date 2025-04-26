Администрация государственного учреждения образования ´Средняя школа №25 г.Бобруйска´ с целью правового просвещения родительской общественности по вопросам ответственности несовершеннолетних за противоправные действия Провели родительское несобрание на тему: ´Вместе о самом главном´ в ОАО ´Бобруйский комбинат хлебопродуктов´.
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