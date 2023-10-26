За посредничество в даче взятки экс-полковнику МВД Захарченко полковник ФСБ получил девять лет колонии

Суд признал Дмитрия Сенина виновным и в самовольном оставлении места службы. Его судили заочно, так как ранее экс-силовик сбежал из страны и получил политическое убежище в Черногории235-й гарнизонный военный суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки (ч.
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