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Бывшая возлюбленная Канье Уэста откровенно рассказала об издевательствах рэпера

Бывшая возлюбленная Канье Уэста откровенно рассказала об издевательствах рэпера

Эмбер Роуз обвинила Канье Уэста в издевательствах и жестоком обращении Бывшая возлюбленная Канье Уэста, Эмбер Роуз, впервые рассказала об издевательствах рэпера и его жестких поступках во время их отношений.

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