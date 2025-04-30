С 2018 года «Торонто» проиграл 13 из 14 матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии

«Лифс» проиграли «Оттаве» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0:4, 3-2). С 2018 года «Торонто» провел в плей-офф 14 матчей, в которых мог закрыть серии и выиграл только 1 из них (шестой в серии первого раунда плей-офф-2023 против «Тампы»).