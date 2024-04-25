«Под подушкой»: россиянам рассказали, есть ли смысл хранить наличные деньги

При хранении денег в наличной форме нельзя получить дополнительный доход, а сумма будет подвержена влиянию инфляции, предупредил заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.
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