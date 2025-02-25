Трамп счёл странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины

Глава Белого дома отметил, что страна уже вложила в эту страну огромные деньги.Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном удивился, услышав вопрос о готовности США участвовать в восстановлении Украины.