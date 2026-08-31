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Новости Тамбова

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Платоновская школа готова к 1 сентября после капремонта

Платоновская школа готова к 1 сентября после капремонта

В селе Платоновка Рассказовского округа завершился капитальный ремонт школы, который проводился по национальному проекту "Молодежь и дети".

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