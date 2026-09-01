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Вице-премьер Патрушев поручил оценить нормативное регулирование учета животных

Вице-премьер Патрушев поручил оценить нормативное регулирование учета животных

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил оценить нормативное регулирование учета животных в личных подсобных хозяйствах, сообщили в секретариате вице-премьера.

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