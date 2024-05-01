Российский «Искандер» ударил по штабу группировки ВСУ «Юг» в Одессе

Российские военные минувшей ночью нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»в Одессе. Также поражены стратегически важная логистическая инфраструктура, ПВД и производственные линии надводных малозаметных ударных безэкипажных катеров в Ильичевске (украинское название – Черноморск).
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