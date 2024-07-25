Ремонт дороги на улице Комсомольской завершат в августе

Подрядчик уже приступил к укладке асфальта.В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводятся работы по приведению в нормативное состояние участка от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта.
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