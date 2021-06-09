В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 24 тыс. горожан

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 24 254 человека. Как рассказали в оперативном штабе, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» поступило 14 557 вызовов.
За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 24 254 человека. Как рассказали в оперативном штабе, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» поступило 14 557 вызовов.
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