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В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 24 тыс. горожан

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 24 тыс. горожан

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 24 254 человека. Как рассказали в оперативном штабе, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» поступило 14 557 вызовов.

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