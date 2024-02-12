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Псаки: в Белом доме бились головой о стену после выхода доклада о памяти Байдена

Псаки: в Белом доме бились головой о стену после выхода доклада о памяти Байдена

Бывший-пресс секретарь Белого дома Джен Псаки раскритиковала освещение в СМИ доклада специального прокурора Роберта Хёра о хранении президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов, где упоминаются проблемы с памятью главы государства.

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