РИА Новости: Смолов может восстановиться к матчам с 2Drots и ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов получил травму мышц бедра. 33-летний форвард сборной России может восстановиться от повреждения к товарищескому матчу с командой Медийной футбольной лиги 2Drots (18 ноября) и встрече 16-го тура с московским ЦСКА (25 ноября), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.