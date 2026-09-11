Цены на бензин в СПб показали разнонаправленную динамику

Бензин АИ-92 подорожал на 0,73%, АИ-95 подешевел на 2%, дизтопливо выросло в цене на 1,22%. Топочный мазут и сжиженные углеводородные газы подорожали на 15,5% и 19,18% соответственно.
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