Пешком или на транспорте: петербуржцы рассказали, как передвигаются по городу

Любым другим видам транспорта петербуржцы предпочитают общественный. Также многие горожане добираются до нужного места пешком и при этом контролируют количество шагов «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснились предпочтения петербуржцев в средства передвижения.