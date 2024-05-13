В Петербурге за пять лет устранили более 530 нарушений на охранных зонах теплосетей

Добровольно устранили ещё 345 нарушений, в судебном порядке – 187 За пять лет сотрудникам петербургского «ТЭКа» удалось добиться устранения 532 нарушений режима охранных зон тепловых сетей, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
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