В Петербурге за пять лет устранили более 530 нарушений на охранных зонах теплосетей

Добровольно устранили ещё 345 нарушений, в судебном порядке – 187 За пять лет сотрудникам петербургского «ТЭКа» удалось добиться устранения 532 нарушений режима охранных зон тепловых сетей, сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.