"Герани" устроили переполох на Украине. Русская армия ударила по логистике ВСУ. Вот что известно

В ночь на 13 сентября Вооружённые Силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование.
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