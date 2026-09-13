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Царьград

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"Герани" устроили переполох на Украине. Русская армия ударила по логистике ВСУ. Вот что известно

"Герани" устроили переполох на Украине. Русская армия ударила по логистике ВСУ. Вот что известно

В ночь на 13 сентября Вооружённые Силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование.

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