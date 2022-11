Обозреватель Пол заявил о растущем недовольстве США действиями президента Зеленского Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace Обозреватель Пол заявил о растущем недовольстве США действиями президента Зеленского Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол заявил, что власти США все чаще критикуют действия президента Украины Владимира Зеленского.