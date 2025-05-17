Франция закупила рекордный объем российского газа в марте за 465 млн евро

В марте Франция стала лидером по закупке российского газа в Европе, потратив 465 млн евро. Испания и Нидерланды также увеличили закупки, тогда как Италия впервые с 2008 года не отчиталась о прямых покупках.
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