TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

Ей было 22, ему — 34: история первого брака Анастасии Заворотнюк, который закончился неожиданно быстро

Ей было 22, ему — 34: история первого брака Анастасии Заворотнюк, который закончился неожиданно быстро

Ей было всего 22, ему — 34. Они познакомились на вечеринке в театре, почти сразу после знакомства он сделал предложение, а вскоре молодая актриса оказалась замужем и уехала из Москвы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым