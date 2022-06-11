Крымская война. Война на Балтике: от Бомарсунда до Свеаборга

Неизвестные войны. Пришло время заметить, что… войну России с коалицией в составе Англии, Франции, Турции и Сардинии хоть и называют у нас «Крымской», на самом деле боевые столкновения в ходе этого конфликта имели место не только в Крыму, но и на Балтике, на Белом море и даже на Тихом океане! Да и главные силы российского фл.
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