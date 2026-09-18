Лавров проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 18 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы. Он призвал граждан принять участие в голосовании, которое пройдет 18–20 сентября.
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