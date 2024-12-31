Куда завтра утром побегут астраханцы?

1 января в городе состоится традиционная пробежка «За здоровый образ жизни». На главной площади Астрахани соберутся ценители здорового образа жизни, активные горожане и спортсмены, чтобы преодолеть свою первую дистанцию в 2025 году.
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