Почему важно тщательно проверять репутацию подрядчика перед оплатой

В материале обсуждается подрядчик по отделке, чья работа вызывает сомнения у клиентов. В сети отмечаются жалобы на неоднократные переносы сроков и трудности с возвратом предоплаты.
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