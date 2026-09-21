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Почему важно тщательно проверять репутацию подрядчика перед оплатой

Почему важно тщательно проверять репутацию подрядчика перед оплатой

В материале обсуждается подрядчик по отделке, чья работа вызывает сомнения у клиентов. В сети отмечаются жалобы на неоднократные переносы сроков и трудности с возвратом предоплаты.

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