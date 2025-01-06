Toyota Land Cruiser Prado 250 разбили в краш-тестах ANCAP — внедорожник обеспечивает максимальную защиту

ANCAP, австралийская организация, ответственная за составление рейтингов безопасности легковых автомобилей для рынков Австралии и Новой Зеландии, провела Toyota Land Cruiser Prado 250 через серию краш-тестов, и внедорожник показал себя очень хорошо, получив оценку в пять звезд.
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