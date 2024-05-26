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MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Марк Маркес отобрал подиум у Эспаргаро после старта 14-м

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стал победителем Гран-при Каталонии MotoGP. В борьбе за первое место Баньяя опередил своего соперника по сезону-2023 и лидера нынешнего чемпионата Хорхе Мартина из «Прамака».

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