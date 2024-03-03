Константин Богомолов обозначил значимость использования ИИ в сфере театрального искусства

Режиссер Константин Богомолов на форуме «Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи» Всемирного фестиваля молодежи выразил свое мнение о значимости использования искусственного интеллекта в театральном искусстве.
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