МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.