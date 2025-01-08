МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признание Западом результатов референдумов в новых российских регионах и отказ от спонсирования Киева в противостоянии с Москвой предотвратили бы смерти тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
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