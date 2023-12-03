День Неизвестного Солдата в России 3 декабря 2023 года отметят возложением цветов на мемориал Дмитрий СавенковЕжегодно граждане Российской Федерации в третьи сутки зимы проводят День памяти в честь Неизвестного Солдата.
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