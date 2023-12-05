Автошколами всерьез занялась Госавтоинспекция Приморья

Управление Госавтоинспекции назначило проверки качества обучения, приема экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительского удостоверения в автошколах, чьи выпускники стали виновниками ДТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.
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