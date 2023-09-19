Наш район Южнопортовый

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Traveller
    А про период Великой Отечественнойт расскажут?В медиацентре на ...
  • Ирина Трифонова
    Еще одна"патриотка" выслуживается, чтобы уцелетьИрина Апексимова ...
  • Сергей Крюков
    мировая новость...Ирина Апексимова ...

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

С причалов можно отправиться в круиз до 30 городов Северный речной вокзал, который три года назад полностью отреставрировали, пользуется неизменной популярностью у жителей и гостей Москвы, написал сегодня Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх