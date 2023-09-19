Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

С причалов можно отправиться в круиз до 30 городов Северный речной вокзал, который три года назад полностью отреставрировали, пользуется неизменной популярностью у жителей и гостей Москвы, написал сегодня Сергей Собянин в своем персональном блоге.
С причалов можно отправиться в круиз до 30 городов Северный речной вокзал, который три года назад полностью отреставрировали, пользуется неизменной популярностью у жителей и гостей Москвы, написал сегодня Сергей Собянин в своем персональном блоге.
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