Кварцвинил или ламинат: как выбрать напольное покрытие без лишних переплат

Каждый раз, когда речь заходит о выборе напольного покрытия, я вспоминаю, сколько раз приходилось наблюдать одну и ту же картину: человек заходит в магазин с твердой уверенностью купить ламинат, а выходит с кварцвинилом, потому что «он же лучше».
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