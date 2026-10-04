Кварцвинил или ламинат: как выбрать напольное покрытие без лишних переплат

Каждый раз, когда речь заходит о выборе напольного покрытия, я вспоминаю, сколько раз приходилось наблюдать одну и ту же картину: человек заходит в магазин с твердой уверенностью купить ламинат, а выходит с кварцвинилом, потому что «он же лучше».