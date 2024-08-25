Водитель ВАЗ сбил двух пешеходов в Здвинском районе

Авария со смертельным исходом произошла ночью в Здвинском районе. Около полуночи в селе Здвинск мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, двигался по улице Здвинского и у дома № 59 сбил двух пешеходов.
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