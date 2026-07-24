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Царьград

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В Госдуме заявили о необходимости систем, способных засекать запуски ракет «Фламинго»

В Госдуме заявили о необходимости систем, способных засекать запуски ракет «Фламинго»

Удар по Кирову ставит вопросы к работе ПВО, считает депутат Чепа.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости создания систем, способных определять запуск таких ракет, как «Фламинго».

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