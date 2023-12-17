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Курица в майонезе с чесноком целиком в духовке

Курица в майонезе с чесноком целиком в духовке

На ужин или к семейному обеду можно запечь в духовке курицу в майонезе с чесноком. Курочка запекается целиком, получается румяной и сочной, с хрустящей корочкой и нежной мякотью, подать её можно практически с любым гарниром.

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