OpenAI выпустила ИИ-агента Operator, который будет сидеть в интернете за пользовате...

OpenAI выпустила ИИ-агента Operator, который будет сидеть в интернете за пользователяКомпания OpenAI представила «исследовательскую версию» ИИ-агента, который может самостоятельно выполнять различные задачи в интернете по запросу пользователя.
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