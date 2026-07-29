Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов

Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов

Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов. Как сообщает Reuters, после процедурного одобрения проекта закона в честь памяти его автора, покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) часть законодателей усомнилась в дальнейшей судьбе этой инициативы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии