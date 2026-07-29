Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов. Как сообщает Reuters, после процедурного одобрения проекта закона в честь памяти его автора, покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) часть законодателей усомнилась в дальнейшей судьбе этой инициативы.