Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов. Как сообщает Reuters, после процедурного одобрения проекта закона в честь памяти его автора, покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) часть законодателей усомнилась в дальнейшей судьбе этой инициативы.
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