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Экс-посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ Шольца перейти все «красные линии»

Экс-посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ Шольца перейти все «красные линии»

Политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву является “зигзагом”, когда он должен был пересечь все красные линии в отношении Украины.

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