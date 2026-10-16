‼️🇺🇦🔥 Нанесен удар по немецкому заводу Kromberg & Schubert в Луцке ▪️Новая серия ударов нанесена по предприятию, специализирующемуся на выпуске электрических кабельных систем и компонентов для автомобилей мировых производителей, в том числе для Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
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