Бессараб призвала отпускать с работы пораньше одиноких россиян

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» поддержала идею дополнительных часов отдыха для россиян, но предложила отпускать не только одиноких женщин, но и одиноких мужчин, а в идеале — всех без исключения.
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