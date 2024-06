Оптимизация, хардкор и китайцы — Elden Ring: Shadow of the Erdtree пала в Steam до рейтинга одо...

Оптимизация, хардкор и китайцы — Elden Ring: Shadow of the Erdtree пала в Steam до рейтинга одобрения в 65%У лучшего дополнения в истории видеоигр, Shadow of the Erdtree для экшен-RPG Elden Ring от FromSoftware и Bandai Namco, внезапно возникли проблемы в Steam: рядовые геймеры не согласились с критиками.