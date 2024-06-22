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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Оптимизация, хардкор и китайцы — Elden Ring: Shadow of the Erdtree пала в Steam до рейтинга одо...

Оптимизация, хардкор и китайцы — Elden Ring: Shadow of the Erdtree пала в Steam до рейтинга одо...

Оптимизация, хардкор и китайцы — Elden Ring: Shadow of the Erdtree пала в Steam до рейтинга одобрения в 65%У лучшего дополнения в истории видеоигр, Shadow of the Erdtree для экшен-RPG Elden Ring от FromSoftware и Bandai Namco, внезапно возникли проблемы в Steam: рядовые геймеры не согласились с критиками.

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